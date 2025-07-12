岡山県備前市の「備前焼ミュージアム」の老朽化を受け、JR伊部駅前に建設されていた備前市美術館が完成し、きょう（12日）オープンしました。 【写真を見る】「備前市美術館」12日グランドオープン開館記念でピカソが制作した陶芸作品などを集めた展覧会も【岡山】 きょう（12日）開館した美術館は地上3階建ててで、複数の展示室や講堂などを備えています。 入り口では備前焼の人間国宝・伊勢崎淳さんが制