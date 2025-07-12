◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年7月11日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。リーグ最多32号は右翼席後方の「マッコビー湾」へ直接飛び込む場外本塁打「スプラッシュヒット」。計20隻の争奪戦を制し、海へ飛び込みながら打球をゲットしたのはカリフォルニア北部在住で郵便配達員の男性、ブラッド・レナーさん（34）。