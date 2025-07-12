『うんこの世界』、『信じられない現実のうんこ科学図鑑』……。「ウンコ」を冠した書籍の出版が続く。2020年10月に『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか――人糞地理学ことはじめ』（筑摩書房）を出し、この流れに先鞭をつけたのが、法政大学の湯澤規子教授だ。「ウンコ本」の目下のしんがりは、『ウンコノミクス』（集英社インターナショナル、2025年4月）。著者でジャーナリストの山口亮子と、湯澤教