◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年7月11日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で2試合ぶりの一発とするリーグ最多32号を放った。特大の一発は右翼席後方の「マッコビー湾」へ直接飛び込む場外本塁打「スプラッシュヒット」で日本選手では初となった。大谷が第2打席で敵地を騒然とさせる特大弾を放った。1点を