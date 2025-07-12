「ジャイアンツ−ドジャース」（１１日、サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席は四球を選んだ。大谷は９日のブルワーズで３試合ぶりの無安打。チームも逆転負けで６年ぶりの６連敗を喫した。アストロズ３連戦、ブルワーズ３連戦の６試合で２得点以下が５試合と得点力不足が敗戦につながっていた。大谷は試合前まで打率・２７９、リーグトップの３１本塁打、５９打点。