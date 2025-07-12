【東海大相模―県横須賀工】２回東海大相模２死三塁。安嶋の内野安打で三走岡山生還＝サーティーフォー保土ケ谷（番場一浩写す）◆東海大相模１２−０県横須賀工（５回コールド）第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会は１２日、１１球場で２回戦を行い、サーティーフォー保土ケ谷球場では、神奈川連覇を狙う東海大相模が登場。県横須賀工に１２−０で五回コールド勝ちした。東海大相模は背番号１１の右腕萩原優真（３年）