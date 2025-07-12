◆米大リーグロイヤルズ―メッツ（１１日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）メッツの千賀滉大投手が１１日（日本時間１２日）、敵地のロイヤルズ戦で先発登板し、４回まで４安打無失点２四球４奪三振で降板した。勝敗はつかず、規定投球回未満ながら防御率は１・３９となった。荒天の予報で開始が遅れた一戦。千賀は先頭のインディアに真ん中への直球を打たれ遊撃内野安打。続くウィットには内角への直