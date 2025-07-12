◆第１０７回全国高校野球選手権大阪大会▽２回戦大阪桐蔭２６―０港＝５回コールド＝（１２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）大阪大会は２回戦が行われ、大阪桐蔭が港に５回コールド勝ちした。初回、１死三塁で畠中健太中堅手（３年）の左前適時打で先制した。２回は１死二、三塁で宮本楽久遊撃手（３年）が右翼スタンドへ３ランを放つなど、一挙１２得点。５回には藤田大翔捕手（２年）にも３ランが飛び出し、計２６得点した。先