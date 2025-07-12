ブルワーズの怪物ルーキー右腕Ｊ・ミジオロウスキー投手（２３）が１１日（日本時間１２日）、オールスター戦１５日（同１６日、米アトランタ）のアクティブロースターに追加選出された。カブスの左腕Ｍ・ボイドが同ロースターから外れた。１６０キロ大を連発するミジオロウスキーのメジャー経験５試合でのオールスター選出は、昨年のＰ・スキーンズ（パイレーツ）の１１試合を大幅に更新する史上最少記録。ミジオロウスキ