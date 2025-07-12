「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZのNEO EXILE 4組がバトルを繰り広げます！今回は、リルVSキドフェノVS世界的ダンスグループ“Fabulous Sisters（ファビュラスシスターズ）”の「ダンス早覚え対決」の収録に潜入！ 見どころと収録の裏側を紹介。 【動画】世界的ダンスグループFabulous Sistersと夢のコラボ！リルVSキドフェノのシンクロ