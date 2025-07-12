大相撲名古屋場所（ＩＧアリーナ）は１３日に初日を迎える。新入幕を果たした琴栄峰（２２）＝佐渡ケ嶽＝が真夏の土俵を盛り上げる。兄は同部屋の幕内・琴勝峰（２５）で、史上１３組目の兄弟幕内となった。埼玉栄高を経て、２２年初場所で初土俵を踏み、昨年九州場所で十両に昇進。輝かしい経歴に見えるが、小学生の時は千葉県大会の１回戦で敗れることもあった。中学時代までは目立った成績がなかったという。「背は人よりあ