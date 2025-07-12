◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会▽１回戦北照１２―５函館大谷＝７回コールド＝（１２日・札幌円山）北照が函館大谷を１２―５の７回コールドで下し、２年連続でベスト８入りを決めた。４―４で迎えた４回１死二塁、１番・三島賢伸（３年）が中越え適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。先頭打者だった７回にも左翼線を破る二塁打。この日は４打数３安打で打線を引っ張った。３回までに４点を先行され