SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#3」が、12日に配信された。【番組】なんですぐできんねん！参加者とハイタッチするSKY-HI「#3」では、「#2」に引き続き、計30人が参加した3次審査合宿の様子が映し出された。3次審査では、5人1組の6チームにわかれ、グループ別課題曲のパフォーマンスを行った。練習を重