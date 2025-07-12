◆サンフランシスコ・ジャイアンツ−ロサンゼルス・ドジャース11日（日本時間12日午前11時15分試合開始、オラクル・パーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは11日（日本時間12日）、敵地でジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）は1番DHで先発出場。第2打席で2試合ぶりとなる32号ホームランを放った。ジャイアンツの先発は今季8勝6敗・防御率2.62、エースのローガン・ウェブ投手（28）。一方のドジャースは今季5勝5敗・防