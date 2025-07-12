【モデルプレス＝2025/07/12】8月13日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催される『SASUKEアイドル予選会2025ー出場権争奪バトルー』に、CANDY TUNE・桐原美月が新たに参戦決定。応援ゲスト12人も発表された。【写真】「SASUKEアイドル予選会2025」出場アイドル12人◆「SASUKEアイドル予選会2025」2024年に続き2度目の開催となるアイドル予選会。運動自慢のメンバーたちが、体力や気力、運動センスが問われるさまざまな競技で対決し