エルティーアールが運営する「miffy café tokyo」は、6月21日のミッフィーのお誕生日をお祝いして、ミッフィーのバースデーメニューを7月31日までの期間限定で提供しています。■6月21日の特別な日をみんなでお祝い！「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナが想いを込めて手がけたミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフ