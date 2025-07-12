俳優の川崎麻世が11日、自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作ってくれた数々の手料理を紹介し、人間ドックの良好な結果への感謝の気持ちをつづった。【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開川崎は「人間ドックの結果は妻のおかげ」というタイトルでブログを更新。「最近妻の花音が作ってくれたご飯を紹介しますね」として、「大大大好きな冷麺」「夏バテ防止に鰻丼」「タイ風イカと野菜のバジル炒め」など、バラ