【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（7月11日・日本時間12日／サンフランシスコ）【映像】大谷、日本人初“スプラッシュ・ヒット”の歴史的瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でジャイアンツ戦に先発出場。3回の第2打席で2試合ぶりとなる32号ホームランを放った。MLBオールスターゲーム前までの自己最多本塁打数33本にあと1本と迫った。1点ビハインドで迎えた3回、1死二塁で打席に入った大谷は、初球を完璧