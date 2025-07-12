【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE FILM 3』は、6周年記念日の10月1日に発売！ YOASOBIが、6周年を迎える10月1日にライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売することが決定した。 本作は、2024年11月に開催した5周年を記念した初のドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』他、国内外ライブに加えて、ライブの裏側を収めたドキュメンタリーを収録予定。 2枚組Blu-rayと、各地