「ジャイアンツ−ドジャース」（１１日、サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。三回の第２打席で右翼場外の呼び込むスプラッシュヒットを放った。０−１の三回１死三塁。大谷が初球のカットボールをとらえた打球が、右翼場外の海に飛び込む“スプラッシュヒット”の３２号逆転２ランになった。大谷は右腕を上げて一塁を回り、ダイヤモンドを一周した。大谷の本塁打は８日・ブルワーズ戦