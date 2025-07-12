「レッドソックス５−４レイズ」（１１日、ボストン）レッドソックスが逆転サヨナラ勝ちで８連勝。３−４の九回１死一塁、ラファエラが劇的な逆転サヨナラ２ランを左中間へ運んだ。吉田正尚外野手が「３番・指名打者」で２試合ぶりに出場。初回に左越え二塁打を放つなど、４打数１安打だった。吉田は今季初出場だった９日のロッキーズ戦で３安打しており、出場２試合連続安打。１０日の同戦は出場機会がなかった。