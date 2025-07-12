日本でも2017年から開催『ランボルギーニ・エスペリエンツァ・ジロ』（以下GIRO）。それは多くのスーパースポーツ、あるいはプレミアムブランドによるカスタマーイベントの中でも、やはり特別な存在といえるものだ。【画像】北海道で最新のランボルギーニたちを堪能！ランボルギーニ・エスペリエンツァ・ジロ・ジャパン2025全63枚イタリアを始め、世界各国で開催されるGIROのメインプログラムは、もちろん自らのランボルギーニに