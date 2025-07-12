幻覚作用がある麻薬「ケタミン」をスロバキアから密輸した疑いで、ベトナム国籍の技能実習生の男が逮捕されました。男は密輸グループの指示役とみられています。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の技能実習生、チュオン・ヴイェット・フン容疑者（28）です。警察によりますと、チュオン容疑者は去年（2024年）12月、スロバキアから航空小包郵便で幻覚作用がある違法薬物の「ケタミン」およそ2.1キロ=末端価格42