毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk7月12日（土）放送分では、先月行われた、ヒロミがスペシャルアンバサダーを務める「八王子魂 Festival & Carnival 2025」に潜入。イベント出演者の“あなたにとっての神様”を