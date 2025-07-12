自身が経営する英会話教室で当時高校生だった女子生徒にわいせつな行為を行ったとして、52歳の男が逮捕されました。警察によりますと、英会話教室を経営する久末圭介容疑者は2021年7月頃から2023年1月頃までの間、複数回、授業中に当時高校生だった女子生徒の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。久末容疑者の授業で女子生徒が立って音読をする際、後ろから近づいて下着に手を入れ胸などを触り、さらにその様