◆米大リーグパドレス―フィリーズ（１１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が１１日（日本時間１２日）、敵地のパドレス戦で「２番・ＤＨ」に座り、３試合連続の３０号本塁打を放ち、５年連続７度目の３０本塁打となった。本塁打トップの大谷翔平（ドジャース）との２本差をキープした。シュワバーは現地８日のジャイアンツ戦の７回、オラクルパーク右翼場外のマッコ