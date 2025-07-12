12日午前11時00分ごろ最大震度４の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度４を奄美地方で観測しています。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されています。 各地の震度は、 震度４が鹿児島十島村、 震度２が奄美市、 震度１が龍郷町、喜界町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ※震度３以上を掲載しています。震度