©ABCテレビ 7月9日（水）に放送された『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが披露した“鍋振り”パフォーマンスが注目を浴びた。 ©ABCテレビ この日のテーマは「夏のご飯もの」。口当たりなめらかなトロトロ食感が新しい洋風チャーハン「リゾット風たこチャーハン」を辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わっ