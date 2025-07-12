サラヤは、「ヤシノミ」シリーズより、ポケモンがパッケージデザインに登場する「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン第二弾」（4商品）を2025年7月25日（金）より期間限定で全国発売します。 「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン第二弾」 記事のポイント 手肌にやさしく環境にも配慮したヤシノミ洗剤シリーズに、キュートなポケモンのキャラクターがデザインされたパッケージが登場。いずれも無香料・無着色で、強い香りが苦手