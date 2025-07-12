ＦＢＩのダン・ボンジーノ副長官が司法省と対立し、辞任を検討中だという/Will Oliver/EPA-EFE/Shutterstock via CNN Newsource（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）のダン・ボンジーノ副長官は、ＦＢＩと司法省が深刻な対立に陥る中で辞任を検討していることを周辺に示唆している。事情に詳しい情報筋がＣＮＮに明らかにした。両者の対立は、性的人身売買の罪で起訴され、公判前に拘置所で死亡した米国の富豪ジェフリー・エプスタイ
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