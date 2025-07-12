back numberが、8月1日（金）に公開する劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の主題歌を新曲「幕が上がる」で担当することが決定した。 劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER~走る緊急救命室』からの映画作品。鈴木亮平演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主。切迫した状況でも常に冷静沈着に