旅先からリモートで仕事をする「ワーケーション」に、子どもとの旅行を両立させる「親子ワーケーション」。【映像】emiさんと娘の親子ワーケーションの様子（複数カット）参加したのは、「親子ワーケーション歴3年」のemiさん。現在小学4年生の娘とこれまで10回以上、親子ワーケーションをしてきた。「4泊5日のスケジュールで、平日は子どもたちが地元の全校生徒17人の小学校に体験入学をして、一日地元の小学生と一緒に授業を