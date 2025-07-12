〈フレンチシェフ→売れっ子営業→還暦を過ぎて“女装家”に…「名古屋のドラァグクイーン」（74歳）が振り返る奇妙すぎる人生〉から続く「女装を始めたらね、新しい世界が始まったの。ほんと、とんでもない世界だったわ」【画像】還暦を過ぎて女装に目覚めたしおりさんの「全身写真」や、「創作料理人」としての顔も持つしおりさんが作る料理をたっぷり見る愛知県を中心に東海地方で絶大な人気を誇るしおりさんは穏やかな笑みを