グローバルグループ・INIの許豊凡が12日、大阪・カンテレで行われた同局・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（14日スタート、毎週月曜後10：00）の取材会に出席した。【全身ショット】ツンデレ？ キリッと弁護士ポージングのINI・許豊凡磯村勇斗が主演、堀田真由や稲垣吾郎が共演する学園ヒューマンドラマ。独特の感性ゆえに臆病で不器用な主人公・白鳥健治役（磯村）が、少子化による共学化で揺