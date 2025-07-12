3人組バンド・back numberが、8月1日公開の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の主題歌を、新曲「幕が上がる」で担当することが発表された。あわせて、主題歌の一部を使用した最新予告映像も解禁された。【動画】劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』最新予告映像主題歌「幕が上がる」は、製作中の映画を実際に観て書き下ろした楽曲。小林武史がプロデューサーを務め、スケール感のあるバラ