〈「息子の結婚式当日、妻から離婚を言い渡されました」フレンチシェフ→還暦過ぎて“女装家”に…「名古屋のドラァグクイーン」（74歳）が明かす家族との関係〉から続く「女装を始めたらね、新しい世界が始まったの。ほんと、とんでもない世界だったわ」【画像】還暦を過ぎて女装に目覚めたしおりさんの「全身写真」や、「創作料理人」としての顔も持つしおりさんが作る料理をたっぷり見る愛知県を中心に東海地方で絶大な人気を