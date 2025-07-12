「高校野球千葉大会・２回戦、佐倉１０−２千葉工」（１２日、袖ケ浦球場）６月３日に逝去した「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さん（享年８９）の母校・佐倉が、８回コールド勝利で初戦を突破した。ナインはユニホームの中に、スタンドの部員は桜色のＴシャツの左袖に喪章を着け、夏の初戦に臨んだ。１−１の五回２死二塁で新舘由規捕手（３年）が右中間への適時打を放ち、勝ち越しに成功した。その後の２死一、二塁では喜地遥