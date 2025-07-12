BABYMONSTERが、熱いグローバル人気を証明した。【写真】アヒョン、"スタイル無双"ショットK-POPファンに特化したデータプラットフォーム「K-POP RADAR」は7月11日、1週間で最も成長したアーティストを示す増加率ベースの「ウィークリーファンダムチャート」を発表。今週の1位には、BABYMONSTERの新曲『HOT SAUCE』が輝いた。『HOT SAUCE』のミュージックビデオは、K-POP RADARの7月第2週（2025年7月3日〜9日）の集計期間中に再生