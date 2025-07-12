藤井康生アナ、インタビュー第1回NHKで長年大相撲中継を担当してきた藤井康生アナウンサー（68）が、初の著書『大相撲中継アナしか語れない 土俵の魅力と秘話』（東京ニュース通信社）を上梓した。16万字の執筆に挑んだ1ケ月間は「人生で最も集中した期間」だったという。相撲愛あふれる1冊は、中継でのエピソード、力士や親方の素顔が満載だ。（全5回の第1回）＊＊＊【写真】細かい文字がびっしり…実況に「必須アイテム」と