「お金が貯まる人」の家計はじつはシンプル。いくらお得な商品、制度であっても「たくさんやりすぎる」のは逆効果です。前編記事では預金、保険、NISAなどで口座を26個も持つことになった30代夫婦について紹介しました。この夫婦に伝えた、シンプルな家計を作るための3つの重要ポイントとは？1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが事例をも