東京都に住んでいる人はわかるかも？突然ですが「雑色」って読めますか？「ざっしょく」でも正解ですが、実は違う読み方をする「駅名」があります。気になる正解は？正解は？正解は「ぞうしき」でした。雑色駅は東京都大田区にある京浜急行電鉄本線の駅です。都内にも、実は「難読駅名」が数々あります。いかがでしたか？次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「一二三四五六七」って読めますか？ ただの数字ではなくて....