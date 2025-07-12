トランプ政権は、OECDが推進するグローバル・ミニマム課税やデジタルサービス税など、アメリカ企業に不利とみなす外国の課税制度に対し、強硬な報復措置を打ち出しました。2025年度予算調整法案「OBBB」の成立により、新たに設けられた内国歳入法第899条で、これらの税制を導入した国を「差別的外国」と定義し、源泉徴収税率の段階的引き上げなどの追加課税を可能としています。日本企業のアメリカ現地法人も影響を受ける恐れがあ