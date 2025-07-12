モンゴルを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、モンゴルの国民的スポーツの祭典「ナーダム」の競馬競技を観戦するため、郊外にある草原の競技会場を訪問されました。天皇皇后両陛下はモンゴル滞在7日目、現地時間の12日午前10時15分ごろ「ナーダム」の競馬競技の会場を訪れ、モンゴルのフレルスフ大統領夫妻の出迎えを受けられました。「相撲」「弓」と並ぶナーダムの3つの競技の一つ「競馬」は首都ウランバートルから車で1時間半ほど