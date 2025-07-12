小笠原近海にある熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みで、今後の情報に注意が必要です。この熱帯低気圧は、現在、父島の南西の海上で、ほとんど停滞しています。今後24時間以内に台風に変わり北上し、週明けの14日月曜日には関東に近づいたあと、16日火曜日にかけて、東北や北海道の太平洋側へ進む見込みです。台風の進路によっては、陸地にかなり接近し、上陸するおそれもあります。今後の情報に十分注意して、台