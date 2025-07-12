「新しい学校のリーダーズ」が11日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。KANONの豪華な交友関係が明かされた。番組では、結成10周年を迎えたグループを特集。KANONと交流があるというパリ五輪男子バスケットボール日本代表の富樫勇樹（31＝千葉J）からのメッセージを放送した。富樫は「共通の知り合いというか、お互いが仲良くしている方がたまたま一緒で」とコメント。その友人の家に遊びに行くと