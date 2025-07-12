鹿児島県・トカラ列島近海を震源とする地震は１２日も相次ぎ、午前１１時頃、同県十島村の悪石島で震度４を観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・８と推定される。同６時５５分頃と午後０時１分頃には震度３を観測した。一帯で６月２１日から続く震度１以上の地震は、今月１２日午前１０時現在、累計１８８３回となった。