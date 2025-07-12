国賓としてモンゴルを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国民的スポーツの祭典「ナーダム」の競馬競技の会場を訪問されました。両陛下は先ほど日本時間・午前11時15分ごろ、首都ウランバートル近郊の大草原につくられた競馬会場に到着し、モンゴルのフレルスフ大統領夫妻の出迎えを受けられました。陛下は2007年にモンゴルを訪問した際にも競馬競技を観戦されていて、今回は花形種目である5歳馬のレースで100頭以上が22キロの距離を疾