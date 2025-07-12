至近距離での空爆、戦車による砲撃、繰り返される退避要求……国境なき医師団（ＭＳＦ）の緊急対応コーディネーターが、戦時下のガザで、間近に見たものとは？ 【画像】イスラエル軍機の標的となった、ガザ地区南部にある病院 人道医療援助活動に携わった６週間の貴重な記録を綴った『ガザ、戦下の人道医療援助』より一部を抜粋、編集してお届けする。 「ガザ地区のブロック分け」の発表 2023年11月2