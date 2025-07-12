土佐脱藩浪士として有名な坂本龍馬には政敵が多かった。そんな中、龍馬の信頼を得て命を救う活躍を見せた男がいた。長府藩士「三吉慎蔵（みよししんぞう）」。今回は、一流の槍術使いであり、龍馬の護衛役を努めた男の活躍を振り返る。三吉慎蔵（Wikipediaより）関連記事：竜馬も”おかあ”と呼んで慕った。幕末期に討幕派志士を支えた寺田屋の女将・お登勢出生から長府藩士まで1831年。長府藩（現在の山口県長府に存在した藩。長