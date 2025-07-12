７月１２日の福島１Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝１０頭立て）は２番人気のブラックハヤテ（牡２歳、美浦・蛯名利弘厩舎、父ダノンバラード）が２戦目で勝ち上がった。１０日に腹膜炎で天国に旅立った父に捧ぐ勝利となった。勝ち時計は１分５０秒９（良）。新馬戦は逃げて２着だったが、この日は中団後方で脚をためる形。徐々にポジションを上げて迎えた直線は１番人気だった２着シーズザスローンとの競り合いを制した